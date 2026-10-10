Reacția Germaniei după ce Trump a anunțat o înțelegere cu Putin privind motorina rusească

„Guvernul federal a luat act de decizia SUA privind livrările de motorină din Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, într-un comunicat, relatează Reuters, citată de HotNews.

El a afirmat că poziția Germaniei rămâne clară: „Guvernul federal își menține angajamentul față de deciziile privind sancțiunile împotriva Rusiei și colaborează cu partenerii săi europeni în vederea adoptării unor sancțiuni suplimentare”.

De asemenea, a precizat că sprijinul Germaniei pentru Ucraina rămâne neschimbat.

Anunțul șoc făcut de Trump

Trump a anunțat vineri că, în urma unei discuții cu președintele rus Vladimir Putin, a convenit ca Rusia să poată vinde imediat pe piața americană și cea mondială 300.000 de tone de motorină astfel încât să scadă prețurile pentru fermierii americani.

„Tocmai am încheiat cu succes o discuție cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia am convenit că Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pentru piețele americană și mondială, alte 500.000 de tone în luna noiembrie și apoi încă 1.000.00 de tone”, a anunțat Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

În total, Trump a spus că vor fi 3.000.000 de tone de motorină rusească ce vor intra pe piața mondială, „în funcție de starea rafinăriilor lor”.

Prețurile la motorină, utilizată în agricultură, pentru încălzirea locuințelor și transportul rutier, au crescut până la niveluri aproape record, reprezentând un risc pentru colegii republicani ai lui Trump în perspectiva alegerilor parlamentare din 3 noiembrie, care vor determina dacă aceștia își vor menține controlul fragil asupra Congresului, notează Reuters.