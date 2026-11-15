Reacția Guvernului la revenirea lui Krasnoselski în R. Moldova: „Va suporta consecințele incidentului de la Moscova”

„Confirmăm aterizarea lui Vadim Krasnoselski la Chișinău. După procedurile de control, acesta va suporta consecințele incidentului recent de la Moscova, inclusiv interdicția de a ieși din țară prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova timp de 5 ani”, se arată într-un mesaj al purtătorului de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici.

Amintim că, în jurul orei 18:00, Krasnoselski a aterizat la Chișinău. Ulterior, acesta a fost condus de angajații Poliției de Frontieră pentru verificări suplimentare.

Recent, președintele rus Vladimir Putin i-a acordat lui Vadim Krasnoselski Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Distincția i-a fost oferită pentru activitatea sa în fruntea regiunii transnistrene.

Ca urmare, autoritățile constituționale de la Chișinău au anunțat că lui Vadim Krasnoselski i se va aplica interdicția de a părăsi Republica Moldova.