Reacția ministrului ucrainean de externe după convorbirea dintre Putin și oficialii nordici: „Nu mai avem timp”

Sîbiha a atras totuși atenţia că ţara sa nu poate pierde timpul în dezbateri „interminabile” despre cine ar trebui să reprezinte vocea Europei.

„Ucraina doreşte să pună capăt acestui război. Încercăm să profităm de orice oportunitate. Prin urmare, salutăm această conversaţie. O considerăm un pas înainte în eforturile noastre de pace”, a declarat Andrii Sîbiha la Consiliul Nordic, care se desfăşoară până joi în capitala finlandeză Helsinki, potrivit EFE, preluată de Agerpres și Digi24.RO.

Convorbirea telefonică pe care au avut-o marţi cu Putin preşedintele finlandez Alexander Stubb şi premierul norvegian Jonas Gahr Store „a fost coordonată cu noi”, a confirmat ministrul ucrainean de externe.

În acest fel, a explicat Sîbiha, cei doi lideri i-au putut transmite liderului de la Kremlin „viziunea şi semnalele” preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Mai mult, şeful diplomaţiei ucrainene a pledat pentru „continuarea acestui tip de discuţii” între liderii europeni şi Putin, deşi a admis că în aceste demersuri coordonarea ar putea fi îmbunătăţită, având în vedere criticile şi scepticismul exprimate de unii lideri europeni, în special premierii danez şi suedez, Mette Frederiksen şi Ulf Kristersson, care susţin că nu ar trebui discutat cu Putin atât timp cât acesta nu opreşte războiul şi nu se retrage din Ucraina.

„Probabil că da, avem nevoie de o mai bună coordonare, este adevărat. Dar, vedeţi, timpul este limitat, iar noi în Ucraina avem o altă percepţie asupra timpului. Nu mai avem timp”, a subliniat ministrul ucrainean.

„Politica unei singure voci”

„Trebuie să ne accelerăm eforturile de pace şi, încă o dată, trebuie să definim noul rol al Europei. Nu avem nevoie de dezbateri interminabile despre cine va reprezenta (Uniunea Europeană), grupuri ad-hoc sau foşti lideri. Avem nevoie de o politică a unei singure voci. De aceea, această discuţie telefonică a fost cu adevărat importantă şi o apreciem”, a insistat Sîbiha.

Cei doi lideri nordici care au discutat cu preşedintele rus au ţinut să precizeze că nu sunt mediatori şi că nu vorbesc în numele întregii Europe, ci în calitate de lideri ai unor ţări care au graniţe cu Rusia.

Şeful guvernului norvegian a subliniat miercuri, într-o declaraţie pentru postul de radio NRK, că SUA nu ar trebui să fie singura voce în discuţiile cu Rusia.

Premierul Jonas Gahr Store a mai menţionat că în convorbirea cu Putin, planificată iniţial pentru 20 de minute, dar care a durat 90 de minute, el şi preşedintele finlandez Alexander Stubb i-au transmis liderului de la Kremlin mesajul că trebuie să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, să permită transporturile de cereale ucrainene prin Marea Neagră, să facă progrese în schimburile de prizonieri, solicitându-i de asemenea să accepte un armistiţiu larg, una dintre cererile lui Zelenski respinse constant de Putin.

„Nu am cerut un vot”

După această convorbire, a adăugat premierul norvegian, el şi preşedintele finlandez i-au informat pe Zelenski şi pe partenerii europeni „cheie”, inclusiv pe cei din ţările nordice care au criticat demersul lor.

Răspunzând acestor critici, premierul Store a spus că, dincolo de reacţiile negative ale premierilor danez şi suedez, el percepe „un sprijin larg în sensul că acesta a fost lucrul corect de făcut”.

„Dar nu am cerut un vot din partea ţărilor Uniunii Europene, întrucât ştim că există puncte de vedere diferite”, a completat şeful guvernului de la Oslo.

De partea sa, preşedintele rus i-a avertizat în discuţie pe cei doi lideri nordici că obţinerea unei păci juste şi durabile în Ucraina „va fi posibilă numai dacă interesele legitime ale Federaţiei Ruse vor fi luate în considerare pe deplin şi necondiţionat”.

Putin a criticat şi „politica de confruntare a ţărilor din UE şi NATO, care conduce la prelungirea acţiunilor militare” pe frontul ucrainean.