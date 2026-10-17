Reacția Rusiei după ce Donald Trump a decis suspendarea Legii Graham și a sancțiunilor legate de vânzări rusești de combustibili

„Suspendarea Legii Graham de către administraţia preşedintelui [Donald] Trump este un moment important şi cu adevărat istoric. În locul sancţiunilor şi confruntării, avem dialog, cooperare reciproc avantajoasă şi responsabilitate comună pentru stabilitatea globală”, a scris Dmitriev pe Telegram.

Potrivit acestuia, Legea Graham ar fi putut opri complet cooperarea economică dintre Rusia şi Statele Unite şi ar fi provocat prejudicii grave economiei americane şi pieţelor globale, scrie Digi24.RO.

„Cooperarea economică dintre Rusia şi Statele Unite este în interesul ambelor ţări, contribuie la stabilitatea economiei mondiale şi creează premisele pentru consolidarea încrederii şi obţinerea unei păci durabile”, a afirmat el.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a suspendat o nouă serie de sancţiuni legate de vânzările ruseşti de combustibili fosili, cu câteva zile înainte ca acestea să intre în vigoare în temeiul unui proiect de lege pe care l-a promulgat luna trecută, informează CNN.

Suspendarea anunţată vineri printr-un decret prezidenţial survine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Trump şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar sprijinul acordat de Washington Kievului în războiul care durează de patru ani împotriva vecinului începe să prezinte fisuri, ceea ce adânceşte, în acelaşi timp, îngrijorarea aliaţilor europeni ai Washingtonului.

Casa Albă a exercitat presiuni intense asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra instalaţiilor petroliere ruseşti, în încercarea de a reduce preţurile petrolului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din ţară. Ucraina a acceptat pentru scurt timp această cerere, dar a reluat atacurile de atunci – iar Rusia a continuat să bombardeze infrastructura energetică a Ucrainei pe tot parcursul săptămânii.

Legislaţia amânată ar fi impus tarife de până la 100% asupra – printre altele – mărfurilor aduse în SUA de la cei cinci mari importatori de ţiţei sau gaze ruseşti, a căror vânzare este esenţială pentru finanţarea maşinii de război a Kremlinului.

„Am înaintat Congresului o certificare conform căreia acordarea unei astfel de derogări în acest moment este în interesul naţional al Statelor Unite”, a declarat Trump în ordinul publicat vineri de Casa Albă. Acestea au fost incluse în Legea Graham, o lege care poartă numele fostului senator Lindsey Graham, un cunoscut susţinător al unei politici dure faţă de Rusia, care a decedat în luna iulie.



