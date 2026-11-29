Wadephul a declarat luni, la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, desfăşurată la Berlin că „trebuie să recunoaştem că vom avea pace şi stabilitate în Europa doar împotriva Rusiei, nu împreună cu Rusia. Aceasta este analiza noastră lucidă”, a adăugat ministrul de externe german.

Într-o intervenţie duminică la televiziunea de stat rusă, Iuri Uşakov, consilierul pentru politică externă al preşedintelui rus Vladimir Putin, a pus la îndoială faptul că Wadephul ar fi făcut această afirmaţie într-o „stare lucidă”, transmite Digi24.RO.

„Este extrem de neobişnuit să auzi astfel de declaraţii din partea unui ministru de externe”, a spus Uşakov.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a pus anterior la îndoială şi modul în care Wadephul înţelege istoria.

Ea i-a reamintit ministrului că perioadele în care au existat relaţii normale între Rusia şi Germania au servit intereselor ambelor ţări, în timp ce confruntările au fost întotdeauna în detrimentul Germaniei.

Rusia şi-a reiterat de asemenea recent propunerea de a purta discuţii privind o viitoare arhitectură de securitate europeană în cadrul negocierilor pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei şi i-a invitat pe europeni la Moscova.

Zaharova a subliniat totodată că Rusia constituie o parte importantă a Europei.



