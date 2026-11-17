În perioada analizată, instituția a făcut achiziții de bunuri, servicii și lucrări în valoare de 25,9 milioane de lei. Rata de executare a planurilor anuale de achiziții a scăzut de la 85,6% în 2023 la 74,8% în 2025, iar necesitățile planificate, dar nevalorificate, au însumat 7,7 milioane de lei.

Auditorii au mai constatat că instituția deține materiale destinate distincțiilor de stat, în valoare de cel puțin 453 de mii de lei, care nu mai sunt relevante, întrucât evenimentele pentru care au fost achiziționate au avut deja loc.

O altă problemă vizează clădirea Președinției, reconstruită cu sprijinul Guvernului Turciei, printr-o investiție de nouă milioane de euro. Darea în exploatare, începută în 2019, nu a fost finalizată din cauza deficiențelor sistemelor de semnalizare și stingere a incendiilor. Recepția finală este preconizată pentru ianuarie 2029.

Reprezentanții Aparatului Președintelui au precizat că, în perioada 2025-2026, au fost organizate mai multe proceduri de achiziție pentru proiectarea sistemului antiincendiar, însă niciuna nu s-a încheiat cu semnarea unui contract. Instituția a decis să evalueze întregul sistem existent, pentru a stabili intervențiile necesare.