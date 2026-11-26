Potrivit oficialului, reducerea efectivului este pregătită în baza analizelor funcționale și de impact realizate de Cancelaria de Stat, împreună cu instituțiile vizate.

Lilia Dabija a menționat că scopul principal al măsurii nu este obținerea unor economii, deși acestea ar putea apărea în timp, ci stabilirea clară a responsabilităților fiecărei instituții, astfel încât cetățenii să știe exact unde trebuie să se adreseze pentru serviciile de care au nevoie.

„Evităm dublările, evităm suprapunerile, reducem birocrația, stabilim clar entitatea care prestează anumite servicii, astfel încât cetățeanul să fie cel care beneficiază de servicii oferite de o singură entitate și în conformitate cu proceduri cât mai transparente și mai simple”, a explicat secretarul general adjunct al Guvernului.

Lilia Dabija a mai precizat că o administrație publică mai suplă presupune dimensionarea corespunzătoare a personalului și repartizarea acestuia în funcție de atribuțiile instituțiilor.