În domeniul prestării serviciilor publice, reforma prevede dezvoltarea portalului EVO pentru a facilita accesul cetățenilor la informații și servicii online. Persoanele care întâmpină dificultăți vor beneficia de asistență în cadrul centrelor unificate de prestare a serviciilor. Un alt obiectiv este dezvoltarea identității digitale, îmbunătățirea schimbului de date între instituții și pregătirea conectării la Portalul digital unic al Uniunii Europene.l scrie

O altă direcție vizează reorganizarea instituțiilor publice și delimitarea mai clară a responsabilităților acestora. Activitatea instituțiilor urmează să fie evaluată în baza unor indicatori de performanță, iar administrațiile publice locale ar urma să beneficieze de capacități consolidate pentru prestarea serviciilor și realizarea proiectelor de dezvoltare.

Reforma include și măsuri pentru îmbunătățirea managementului finanțelor publice printr-o planificare mai bună a bugetelor, prin stabilirea priorităților și estimarea mai exactă a veniturilor și cheltuielilor. De asemenea, proiectele de investiții vor fi evaluate în baza unor criterii comune înainte de selectare, iar modul de utilizare a banilor publici și rezultatele obținute vor fi monitorizate.

Reforma administrației publice face parte din Clusterul 1 „Valori fundamentale” de capitole de negociere pentru aderare la Uniunea Europeană. Potrivit Cancelariei de Stat, modernizarea administrației publice este importantă atât pentru pregătirea aderării, cât și pentru servicii mai bune oferite cetățenilor și mediului de afaceri.