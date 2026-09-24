Reevaluare încheiată la Centrul perinatal din Ștefan Vodă: nașterile vor fi redirecționate la Căușeni, serviciile ginecologice vor fi asigurate local

Evaluarea a vizat perioada 30 iulie-11 septembrie. În acest interval, aproximativ 30 de gravide din raionul Ștefan Vodă au avut nevoie de internare pentru naștere la Căușeni. 18 dintre ele au fost transportate cu ambulanța, iar 12 s-au deplasat pe cont propriu. Durata medie a deplasării până la Căușeni a fost de aproximativ 37 de minute, cu un minim de 18 și un maxim de 68 de minute.

Din totalul nașterilor, 25 au naturale, iar cinci – prin cezariană. Evaluarea nu a identificat refuzuri la internare sau întârzieri ale transportului care să fi provocat consecințe. A fost înregistrat și un caz de naștere prematură în ambulanță, însă comisia precizează că acesta nu a fost legat de distanța până la maternitate.

În același timp, cu privire la păstrarea capacității de acordare a asistenței medicale ginecologice la Ștefan Vodă, comisia recomandă organizarea a până la cinci paturi cu profil ginecologic și menținerea medicului obstetrician-ginecolog. Cazurile care pot fi tratate local vor fi gestionate acolo, iar pacientele care necesită intervenții sau servicii indisponibile la Ștefan Vodă vor fi transferate la Căușeni ori la o altă instituție de nivel corespunzător.

Ministerul Sănătății a suspendat la sfârșitul lunii iulie ordinul privind sistarea activității secției și a anunțat o perioadă de reevaluare de două luni. Concluziile evaluării urmează să stea la baza organizării serviciilor medicale în raionul Ștefan Vodă.

