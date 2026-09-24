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Reevaluare încheiată la Centrul perinatal din Ștefan Vodă: nașterile vor fi redirecționate la Căușeni, serviciile ginecologice vor fi asigurate local

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Reevaluare încheiată la Centrul perinatal din Ștefan Vodă: nașterile vor fi redirecționate la Căușeni, serviciile ginecologice vor fi asigurate local

Activitatea Centrului perinatal din cadrul Spitalului raional Ștefan Vodă nu va fi reluată, iar nașterile vor continua să fie redirecționate către Centrul perinatal din Căușeni. Comisia desemnată de Ministerul Sănătății nu a identificat argumente medicale pentru reluarea asistenței la naștere la Ștefan Vodă. În același timp, serviciile ginecologice și capacitatea de evaluare a urgențelor vor fi menținute la nivel local, transmite IPN.

Evaluarea a vizat perioada 30 iulie-11 septembrie. În acest interval, aproximativ 30 de gravide din raionul Ștefan Vodă au avut nevoie de internare pentru naștere la Căușeni. 18 dintre ele au fost transportate cu ambulanța, iar 12 s-au deplasat pe cont propriu. Durata medie a deplasării până la Căușeni a fost de aproximativ 37 de minute, cu un minim de 18 și un maxim de 68 de minute.

Din totalul nașterilor, 25 au naturale, iar cinci – prin cezariană. Evaluarea nu a identificat refuzuri la internare sau întârzieri ale transportului care să fi provocat consecințe. A fost înregistrat și un caz de naștere prematură în ambulanță, însă comisia precizează că acesta nu a fost legat de distanța până la maternitate.

În același timp, cu privire la păstrarea capacității de acordare a asistenței medicale ginecologice la Ștefan Vodă, comisia recomandă organizarea a până la cinci paturi cu profil ginecologic și menținerea medicului obstetrician-ginecolog. Cazurile care pot fi tratate local vor fi gestionate acolo, iar pacientele care necesită intervenții sau servicii indisponibile la Ștefan Vodă vor fi transferate la Căușeni ori la o altă instituție de nivel corespunzător.

Ministerul Sănătății a suspendat la sfârșitul lunii iulie ordinul privind sistarea activității secției și a anunțat o perioadă de reevaluare de două luni. Concluziile evaluării urmează să stea la baza organizării serviciilor medicale în raionul Ștefan Vodă.

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