Reforma administrației locale: 273 de primării, propuse pentru noua hartă a țării

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că noua configurație administrativă a fost elaborată în urma consultărilor cu aleșii locali și cetățenii. Cele mai multe primării vor fi comasate în noua unitate administrativă Călărași – 18. La Șoldănești vor fi reunite 15 primării, la Nisporeni – 14, la Rezina – 13, iar la Cantemir – 12.

Reforma va schimba semnificativ și dimensiunea unor primării. La Cantemir, de exemplu, o primărie ar urma să deservească peste 17 mii de locuitori, față de 2 680 în prezent, iar la Leușeni – peste 7 700, comparativ cu circa 1 200. Pentru dezvoltarea primăriilor amalgamate, Guvernul propune stimulente financiare de 3 000 de lei pentru fiecare locuitor, iar investițiile planificate ar urma să depășească 4,2 miliarde de lei.

Potrivit lui Alexei Buzu, reforma urmărește reducerea cheltuielilor administrative și consolidarea capacității primăriilor de a atrage investiții. Oficialul a dat asigurări că serviciile publice vor rămâne accesibile prin reprezentanții primarului și centrele unificate de prestare a serviciilor. La alegerile locale din 2027, cetățenii vor primi în continuare trei buletine de vot, însă în locul consilierilor raionali vor alege consilieri regionali.

Primul pachet legislativ privind reforma urmează să fie prezentat pentru consultări în următoarele zile, după care va fi înaintat Parlamentului. Până la alegerile locale din 2027, primăriile vor continua să funcționeze în actualele limite administrative.

Anterior, Guvernul a prezentat conceptul reorganizării administrației publice locale, care prevede înlocuirea celor 32 de raioane cu trei regiuni – Nord, Centru și Sud. Municipiile Chișinău și Bălți își vor păstra statutul, iar Taraclia ar urma să devină municipiu de nivelul al doilea. Găgăuzia își va menține statutul special.