Reforma administrației publice locale // Diana Chiriac: Există consens social în privința creării celor trei regiuni

„Vor fi trei regiuni de dezvoltare. Ne dorim să fie niște motoare care vor exercita atribuțiile de dezvoltare a regiunilor. Ele nu vor presta servicii. Esența va fi în cadrul primăriilor. Ne dorim primării puternice, care să ofere servicii la nivel local”, a explicat șeful Direcției administrație publică locală din cadrul Guvernului.

Diana Chiriac a precizat că reforma urmărește delimitarea clară a responsabilităților dintre administrația regională și cea locală. Astfel, primăriile ar urma să rămână principalii furnizori de servicii pentru populație, în timp ce structurile regionale s-ar concentra pe dezvoltarea și coordonarea strategică a teritoriilor.

„Aceste regiuni nu vor presta servicii. Ele vor oferi suport de dezvoltare strategică la nivel de regiune. Regiunile de dezvoltare vor fi pentru planificarea, evaluarea și implementarea politicilor. Ele vor veni în suportul metodologic al primăriilor. 11 raioane vor fi în regiunea Nord, 13 raioane în regiunea Centru și 7 la Sud. Vor fi 273 de primării. Taraclia va avea statut separat, nu intră în zona de sud. UTA Găgăuzia rămâne separată. Municipiile Chișinău și Bălți își păstrează actualul statut și mandat”, a mai spus Diana Chiriac.

Reprezentantul Guvernului a declarat că, în urma consultărilor desfășurate în teritoriu, autoritățile au constatat o susținere pentru modelul celor trei regiuni de dezvoltare. „Avem un consens social în privința celor trei regiuni propuse de Guvern și așteptările oamenilor”, a punctat Diana Chiriac.