Reforma administrației publice: Peste jumătate dintre acțiunile din foaia de parcurs au fost realizate

Potrivit secretarului general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija, din totalul celor 117 acțiuni prevăzute pentru perioada 2025-2027, 59 au fost realizate, 54 sunt în curs de implementare, iar patru sunt planificate pentru o etapă ulterioară. Totodată, toate cele 39 de acțiuni prevăzute pentru anul 2025 au fost îndeplinite, fiind atins un nivel de realizare de 100%.

În cadrul reuniunii, Lilia Dabija a prezentat progresele înregistrate în implementarea celor șase piloni ai Foii de parcurs, precum și prioritățile pentru perioada următoare.

Reprezentanții societății civile au adresat întrebări și au venit cu propuneri privind organizarea administrației publice locale, implicarea mediului academic în procesul legislativ și participarea societății civile la elaborarea politicilor publice.