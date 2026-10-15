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Reforma administrației publice: Peste jumătate dintre acțiunile din foaia de parcurs au fost realizate

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Reforma administrației publice: Peste jumătate dintre acțiunile din foaia de parcurs au fost realizate

Autoritățile au realizat peste jumătate dintre acțiunile prevăzute în Foaia de parcurs privind reforma administrației publice pentru perioada 2025-2027. Din cele 38 de acțiuni planificate pentru anul curent, 18 au fost finalizate, iar alte 20 sunt în curs de implementare. Rezultatele au fost discutate de Cancelaria de Stat cu reprezentanții societății civile, transmite IPN.

Potrivit secretarului general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija, din totalul celor 117 acțiuni prevăzute pentru perioada 2025-2027, 59 au fost realizate, 54 sunt în curs de implementare, iar patru sunt planificate pentru o etapă ulterioară. Totodată, toate cele 39 de acțiuni prevăzute pentru anul 2025 au fost îndeplinite, fiind atins un nivel de realizare de 100%.

În cadrul reuniunii, Lilia Dabija a prezentat progresele înregistrate în implementarea celor șase piloni ai Foii de parcurs, precum și prioritățile pentru perioada următoare.

Reprezentanții societății civile au adresat întrebări și au venit cu propuneri privind organizarea administrației publice locale, implicarea mediului academic în procesul legislativ și participarea societății civile la elaborarea politicilor publice.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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