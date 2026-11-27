În cadrul dezbaterilor, vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, deputat PSRM, a cerut un consens larg asupra reformei, avertizând că, în lipsa acestuia, o viitoare guvernare ar putea reveni la actuala structură administrativ-teritorială. Potrivit lui, dialogul trebuia să includă partidele parlamentare și extraparlamentare, primarii și consilierii locali.

La rândul său, deputatul Ion Chicu din fracțiunea Alternativa a declarat că susține necesitatea reformei, însă consideră că aceasta trebuie realizată prin amalgamare benevolă și cu un consens cât mai larg. El a propus ca localitățile care nu doresc să se amalgameze să nu fie obligate, iar autoritățile să demonstreze prin exemplele comunităților amalgamate voluntar avantajele acestui proces.

Deputatul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a criticat criteriul impus de 3 mii de locuitori și modul în care au fost stabilite viitoarele centre administrative. El a acuzat guvernarea că nu a ținut cont de particularitățile comunităților și a avertizat că reforma ar putea fi anulată de o viitoare majoritate parlamentară. Totodată, a spus că susține amalgamarea voluntară și consolidarea comunităților care și-au exprimat această dorință.

De cealaltă parte, deputatul PAS Sergiu Lazarencu a apărat reforma, argumentând că primăriile mici nu dispun de suficienți specialiști și resurse pentru a atrage investiții și a implementa proiecte de dezvoltare. Potrivit lui, aproximativ 80% dintre primăriile cu mai puțin de 3 mii de locuitori nu au personal dedicat managementului proiectelor. Deputatul a susținut că administrațiile consolidate vor putea oferi servicii mai bune și vor avea capacitatea de a atrage mai multe fonduri.

Vicepreședintele Parlamentului, Doina Gherman, deputatul PAS, a respins criticile opoziției, afirmând că reforma este necesară pentru modernizarea administrației publice locale și utilizarea mai eficientă a banilor publici. Ea a menționat că 25 de primării conduse de reprezentanți ai Partidului Democrația Acasă și 92 de primării ale celor de la PSRM au adoptat decizii de amalgamare voluntară. Doina Gherman a mai declarat că Guvernul a prevăzut aproape 3,5 miliarde de lei pentru susținerea reformei în următorii doi ani.

Proiectul urmează să fie votat și în lectura a doua.