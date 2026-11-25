În toate localitățile, indiferent dacă vor avea sau nu primărie, vor fi înființate centre unificate de prestare a serviciilor (CUPS), astfel încât cetățenii să nu fie nevoiți să se deplaseze la noul sediu al administrației locale, transmite IPN.

Prevederile fac parte din primul pachet legislativ al reformei, prezentat de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu și aprobat de executiv. Potrivit lui, aceste centre vor avea un reprezentant al primarului, care va facilita accesul cetățenilor la servicii și consultații.

Reforma mai prevede reorganizarea celor 32 de raioane în trei regiuni și municipiul Taraclia. Serviciile și patrimoniul instituțiilor raionale vor rămâne în localitățile în care se află, urmând să fie transferate în gestiunea primăriilor orașelor respective, împreună cu resursele financiare și personalul necesar.

Noile structuri administrative vor intra în vigoare odată cu validarea rezultatelor primului tur al alegerilor locale generale din 2027, care vor fi organizate în baza noii hărți administrative.

Potrivit lui Alexei Buzu, primăriile care nu s-au amalgamat voluntar nu vor beneficia de stimulentele financiare, dar vor avea acces la celelalte beneficii ale reformei. Pentru continuarea procesului este prevăzut un pachet de stimulente în valoare de 3,49 miliarde de lei.

În ultimele 11 luni, 88% dintre primării au adoptat decizii privind amalgamarea voluntară. Guvernul a recepționat 1 387 de propuneri pentru pachetul legislativ, în urma consultărilor la care au participat aproximativ 121 de mii de cetățeni, a mai declarat Alexei Buzu.