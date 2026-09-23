Reforma justiției în R. Moldova și lupta împotriva corupției, discutate de Maia Sandu cu noua șefă a Oficiului Consiliului Europei

În acest sens, Maia Sandu a reafirmat angajamentul autorităților de a continua reformele necesare pentru modernizarea țării, așteptate de cetățeni și esențiale pentru aderarea la Uniunea Europeană.

De asemenea, demnitarele au discutat și despre implementarea Planului de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova 2025–2028, prin care sunt sprijinite reformele din justiție, lupta împotriva corupției și protecția drepturilor omului. În acest context, a fost menționată cooperarea Comisiei de la Veneția și a Grupului de State împotriva Corupției (GRECO).

Potrivit unui comunicat al Președinției, un alt subiect discutat a fost rezultatele Republicii Moldova la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Printre acestea se numără și acordul privind Comitetul de Management al Tribunalului Special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. De asemenea, la sesiunea ministerială desfășurată la Chișinău în luna mai, statele membre au decis pregătirea negocierilor asupra unui instrument juridic privind manipularea informațională și ingerințele străine.

Pe final, Maia Sandu i-a urat succes Nataliei Voutova în exercitarea noului mandat și a reafirmat angajamentul Republicii Moldova de a continua cooperarea cu Consiliul Europei.