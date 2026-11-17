Potrivit unui comunicat al Președinției, șefa statului a vorbit despre pașii următori în reforma justiției cu Comisarul european pentru democrație, justiție și statul de drept, Michael McGrath; cu Comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, și cu directorii generali ai Comisiei Europene pentru extindere și vecinătatea estică, Gert Jan Koopman, și pentru justiție și consumatori, Ana Gallego.

În acest context, demnitarii au abordat și subiectul ce ține de prioritățile pentru perioada următoare. Maia Sandu a reafirmat că o justiție independentă și eficientă este o așteptare a cetățenilor și o prioritate a autorităților de la Chișinău.

Făcând referință la raportul de țară privind Republica Moldova, parte a Pachetului de extindere 2026, publicat de Comisia Europeană pe 4 noiembrie, autoritățile au constatat că R. Moldova a făcut progrese bune în reformarea sectorului justiției. În domeniul sistemului judecătoresc, R. Moldova a urcat un nivel pe scala de evaluare a Comisiei și este acum evaluată drept moderat pregătită.

În cadrul vizitei la Bruxelles, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit de asemenea, cu președintele Partidului Popular European (PPE) și al Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, și cu vicepreședintele Grupului PPE, Siegfried Mureșan. Șefa statului a participat, de asemenea, la Biblioteca Parlamentului European, la un eveniment dedicat literaturii din Republica Moldova, găzduit de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu.

Președinta Maia Sandu s-a aflat la Bruxelles în perioada 16-17 noiembrie pentru a participa la Forumul privind extinderea Uniunii Europene și pentru discuții cu liderii instituțiilor europene.