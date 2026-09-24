Reforma Moldsilva aduce reguli noi pentru comercializarea lemnelor de foc

La o întrunire cu reprezentanții mai multor organizații neguvernamentale, ministrul mediului, Gheorghe Hajder, a prezentat conceptul reformei Moldsilva și principalele schimbări în sectorul silvic. Proiectul prevede crearea de depozite speciale de lemne în întreaga țară și gestionarea separată a comercializării de activitatea de pază și îngrijire a pădurilor pentru asigurarea unui control mai bun al întregului proces. De asemenea, toate întreprinderile silvice vor fi reunite într-o singură entitate, „Pădurile Moldovei”.

O altă prevedere e legată de introducerea unui preț unic național pentru același tip de lemn. Astfel, locul în care locuiește cumpărătorul nu va influența prețul de vânzare, iar procesul va deveni mai transparent, susține Ministerul Mediului. Anul trecut agenția, Moldsilva a pus în vânzare 254 de mii de metri steri de lemn de foc, cu prețuri între 370 și 1 250 de lei pe metru ster, în funcție de calitate.