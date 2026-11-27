Proiectul hotărârii de Guvern privind reorganizarea prin fuziune se află la etapa de aprobare. Potrivit documentului, întreprinderea rezultată va purta denumirea „Pădurile Moldovei” și va fi transformată ulterior într-o societate pe acțiuni cu capital integral de stat, transmite IPN.

Prima etapă prevede absorbția a 22 de întreprinderi de către Întreprinderea pentru silvicultură Chișinău, care își va schimba denumirea în „Pădurile Moldovei”, care în a doua etapă va fi reorganizată în societate pe acțiuni. Noua entitate va prelua drepturile și obligațiile întreprinderilor absorbite, inclusiv contractele în derulare, creanțele, datoriile, litigiile și raporturile de muncă. Toate bunurile aflate în gestiunea acestora vor fi transmise întreprinderii succesoare iar fondul forestier și terenurile aferente vor rămâne în proprietatea publică a statului.

Potrivit notei de fondamentare a proiectului elaborat de Ministerul Mediului, în prezent, cele 23 de întreprinderi au aproximativ 3 600 angajați, dintre care peste șapte sute sunt personal tehnic, economic și administrativ. Autorii proiectului estimează că 193 de funcții, aproximativ 5,4% din efectiv, s-ar putea suprapune sau nu s-ar regăsi în noua structură. Reducerea acestora nu este prevăzută la etapa fuziunii, ci după transformarea întreprinderii în societate pe acțiuni. Numărul final va fi stabilit după aprobarea noii organigrame și a statului de personal, cu respectarea garanțiilor prevăzute de legislația muncii.

De asemenea, autorii proiectului estimează că eliminarea acestor funcții ar putea genera o economie salarială brută de aproximativ 2,6 milioane de lei lunar, respectiv peste 31 de milioane de lei anual. Costul direct estimat al eventualelor disponibilizări, pentru plata indemnizațiilor, este de circa 7,78 milioane de lei. Economia netă va fi calculată ulterior, după stabilirea cheltuielilor necesare funcționării noii structuri.

În document se mai precizează că la sfârșitul lunii iunie 2026, cele 23 de întreprinderi aveau datorii totale de aproape 140 de milioane de lei și creanțe de peste 46 de milioane de lei, astfel că deficitul depășește 93 de milioane de lei. În același timp, stocurile de masă lemnoasă erau evaluate la aproximativ 142 de milioane de lei, la prețurile de vânzare aprobate de întreprinderi. Conform proiectului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii, Agenția „Moldsilva” va aproba planul de tranziție, inclusiv planul de gestionare a datoriilor și de recuperare a creanțelor.

Reorganizarea va avea loc în cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii. Proiectul prevede păstrarea ocoalelor silvice și a structurilor teritoriale necesare pentru paza, protecția și gestionarea pădurilor, care vor funcționa ca subdiviziuni ale noii întreprinderi, fără personalitate juridică distinctă.