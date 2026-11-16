Reforma salarizării, aprobată în prima lectură. Peste 172 de mii de bugetari vor primi salarii mai mari

Aceste majorări se vor produce începând cu 1 ianuarie 2027, iar pentru aceasta din buget vor alocați circa 3,2 miliarde de lei.

Potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor, salariile vor crește, în medie, cu 15,7%.

„De exemplu, angajații care activează în domeniul apărării vor beneficia de o majorare de 20,6%. În domeniile ordinii publice și administrației publice, salariile vor crește cu 15%, iar în învățământ, cultură și sport – cu 14%. Pentru angajații instituțiilor medicale finanțate din bugetul de stat și pentru cei din domeniul asistenței sociale sunt prevăzute majorări de 13%. De asemenea, salariile personalului tehnic vor crește cu 19%. Vor fi majorate și sporurile pentru deținerea titlului științific”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

Autorii proiectului de lege susțin că și-au propus astfel să asigure salarii comparabile pentru funcțiile complexe, să promoveze echitatea și competitivitatea verticală, precum și să instituie mecanisme transparente de stimulare a performanței. Raportul dintre salariul minim și cel maxim urmează să scadă până la 1:10,5, în condițiile în care, în prezent, acesta ajunge, în unele cazuri, la 1:26.

„Proiectul de lege clarifică componentele salariului lunar. Acesta va fi constituit din salariul de bază și partea variabilă, care nu va putea depăși 30%. Totodată, sporul lunar în valoare fixă, care în prezent este de 1 300 de lei, va fi inclus în salariul de bază. O altă modificare vizează reducerea treptată a numărului valorilor de referință derogatorii. Astfel, de la cele 10 valori existente în prezent, numărul acestora va fi redus la cel mult șase în 2027 și la patru până în 2032”, susțin autorii printr-o notă informativă.

De asemenea, se propun modificări pentru sporul pentru performanță. Fondul anual destinat acestuia va scădea de la 10% - la 4% din suma anuală a salariilor de bază la nivel de unitate bugetară. Astfel, angajații evaluați cu calificativul „excelent” vor primi un spor de performanță în valoare de 10–15% din salariul de bază, iar cei care obțin calificativul „foarte bine” – între 5 și 7%. Totodată, actualul sistem de sporuri cu caracter specific, ale căror valori variază între 10% și 120%, va fi înlocuit cu trei plafoane aplicate sumei anuale a acestora: 10%, 20% și 30%.

Referitor la premiile unice, acestea vor fi acordate cu ocazia sărbătorilor profesionale și a zilelor de sărbătoare și vor fi limitate la 10 000 de lei anual. Începând cu anul 2028, va fi introdus un indice de complexitate pentru funcțiile din domeniul tehnologiilor informaționale.

Proiectul include și mecanisme tranzitorii de protecție a veniturilor angajaților, prin acordarea unei plății compensatorii, în situațiile în care aplicarea noii grile de salarizare ar determina diminuarea acestora.

Pentru a trece de Parlament, proiectul trebuie să fie votat și în lectura a doua. După adoptare, legea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar majorările salariale vor fi aplicate începând cu 1 ianuarie 2027.