Reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, pe agenda ședinței plenare a Parlamentului din 16 noiembrie

Potrivit unui comunicat al legislativului, în cadrul ședinței, deputații vor examina în prima lectură proiectul de lege privind reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, salariile a peste 172 000 de angajați din sectorul bugetar vor crește, în medie, cu 15,7%, începând cu 1 ianuarie 2027. Pentru implementarea reformei vor fi alocate aproximativ 3,2 miliarde de lei în bugetul anului viitor.

Reforma urmărește crearea unui sistem de salarizare echitabil, transparent, competitiv și sustenabil din punct de vedere financiar. Printre obiectivele acesteia se numără asigurarea unor salarii comparabile pentru funcțiile cu un nivel similar de complexitate, reducerea inechităților salariale și instituirea unor mecanisme transparente de stimulare a performanței. Totodată, raportul dintre salariul minim și cel maxim urmează să fie redus până la 1:10,5, față de nivelul actual, care ajunge în unele cazuri la 1:26.

Pe ordinea de zi figurează și audierea Raportului Agenției Proprietății Publice privind administrarea și deetatizarea proprietății publice de stat în anul 2025. De asemenea, deputații vor audia Raportul Comisiei de anchetă privind rezultatele examinării activității unor întreprinderi de stat, condusă de deputatul Dinu Plîngău.

Printre subiectele incluse pe agenda ședinței se mai numără modificarea criteriilor de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru manualele școlare, prin reducerea ponderii minime a elementului de preț, precum și proiectul de aderare a Republicii Moldova la Statutul Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA).