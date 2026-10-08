Regatul Unit impune noi sancțiuni celor care sprijină Rusia: sunt vizate platforme cripto și de plăți legate de rețeaua A7 a lui Ilan Șor

Este vorba despre trei burse de criptomonede și două platforme de plăți. Trei dintre ele au legături cu Kârgâzstanul, iar două au procesat tranzacții pentru A7, rețea care susține că a tranzacționat anul trecut peste 90 de miliarde de dolari, echivalentul a circa jumătate din cheltuielile militare anuale ale Rusiei.

Restricțiile financiare impuse de Regatul Unit includ și două companii petroliere rusești, iar executivul de la Londra afirmă că acum sancțiunile sale acoperă peste 90% din capacitatea de producție petrolieră a Rusiei. Au fost incluse de asemenea pe listă încă 12 petroliere ce fac parte din flota din umbră a Moscovei, ceea ce ridică numărul total al navelor sancționate de Marea Britanie la peste 600.

Alte 17 persoane și entități incluse în noua listă aprovizionează, potrivit Londrei, industria militară rusă cu bunuri esențiale pentru război, precum componente electronice și materiale pentru producția de rachete balistice și drone.

SUA au desemnat recent rețeaua A7 drept organizație criminală transnațională semnificativă, acuzând-o că facilitează eludarea sancțiunilor de către Rusia și Iran. Compania A7, împreună cu firmele conexe A71 și A7-AGENT se afla deja pe lista sancțiunilor internaționale ale SUA, Regatului Unit și ale Uniunii Europene. Anterior, IPN a relatat despre cum ajută aceste entități Rusia să ocolească măsurile restrictive impuse de occident prin camuflarea fluxurilor reale de bani pentru a permite transferurile financiare ale Moscovei.