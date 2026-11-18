Potrivit autorităților, noul sistem va permite gestionarea electronică a tuturor etapelor unui control, de la planificare și pregătirea documentelor până la înregistrarea rezultatelor. Totodată, instituțiile de control vor putea face schimb de informații și documente în format electronic, reducând timpul și resursele necesare procedurilor administrative.

„Persoanele supuse controlului vor putea accesa documentele aferente verificărilor, vor primi notificări electronice și vor putea depune online cereri de contestare a acțiunilor organelor de control. Persoanele supuse controlului vor primi notificări prin EVO și vor putea accesa și descărca online documentele aferente verificărilor”, se menționează într-un comunicat al Guvernului.

Autorii proiectului mai scriu că modernizarea Registrului va permite și o monitorizare mai eficientă a instituțiilor de control, inclusiv a termenelor de desfășurare a verificărilor, a rezultatelor acestora și a modului de soluționare a contestațiilor.

Noua versiune a Registrului de stat al controalelor va fi utilizată începând cu 1 ianuarie 2027.