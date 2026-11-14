Registrul monumentelor ocrotite de stat va fi completat cu șapte obiective

Potrivit Ministerului Culturii, edificiul din Cahul a fost construit în perioada 1939-1944, iar podurile istorice sunt situate în raioanele Florești, Rezina, Soroca, Leova și Ștefan Vodă. Toate cele șapte obiective urmează să primească statut de monument ocrotit de stat de categorie națională.

Proiectul prevede și corectarea și actualizarea informațiilor despre monumentele deja incluse în Registru. Astfel, vor fi revizuite denumirile, adresele și perioadele de construcție, în baza documentelor și cercetărilor istorice.

Totodată, Registrul va fi reorganizat în conformitate cu actuala structură administrativ-teritorială. În acest scop, vor fi create două capitole distincte pentru monumentele din UTA Găgăuzia și cele din localitățile din stânga Nistrului. Înregistrările existente vor fi redistribuite în funcție de apartenența administrativă.

Proiectul de hotărâre privind completarea și actualizarea Registrului a fost aprobat de Guvern și urmează să fie examinat de Parlament.