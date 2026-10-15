Reglementarea transnistreană, în discuție cu OSCE. Școli, transport, drepturi și servicii pentru cetățeni, abordate la Parlament

Deputatul a avut o întrevedere cu Thomas Lenk, reprezentantul special al Președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană; precum și cu Christopher W. Smith, șeful Misiunii OSCE în Republica Moldova.

„Am discutat despre evoluțiile procesului de negocieri privind reglementarea transnistreană și despre soluții concrete pentru problemele care afectează cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului”, a menționat demnitarul moldovean pe pagina sa de Facebook.

Potrivit alesului poporului, printre subiectele abordate s-au numărat:

mecanismul de înregistrare a mijloacelor de transport cu numere neutre, a cărui aplicare este valabilă până la sfârșitul acestui an,

situația școlilor cu predare în limba română din malul stâng al Nistrului și municipiul Bender/ Tighina, în special a liceelor „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol și „Evrika” din Rîbnița.

„Am subliniat, totodată, utilitatea dezvoltării unei rețele de grădinițe cu predare în limba română în regiune. Am abordat, de asemenea, situația privind nerespectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiune”, mai scrie Roman Roșca.

De asemenea, oficialii au aborat și subiectul ce ține de posibilitatea extinderii accesului locuitorilor din Bender/Tighina la servicii medicale și sociale, precum și asigurarea cu resurse energetice în sezonul rece.

„Le mulțumesc ES Thomas Lenk și Christopher W. Smith pentru dialogul constructiv și pentru eforturile depuse în sprijinul procesului de reglementare transnistreană și al identificării unor soluții în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova”, a conchis Roman Roșca.