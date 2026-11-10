Reguli noi pentru apicultori: cum vor fi constatate pagubele provocate de secetă și înghețuri

Proiectul stabilește o procedură unică de constatare și evaluare a pagubelor provocate de secetă, înghețuri și temperaturi extreme asupra familiilor de albine, stupilor și producției de miere. Evaluarea va fi făcută de o comisie constituită la nivel local și prezidată de primar. Din aceasta vor face parte un specialist al primăriei, un medic veterinar oficial al ANSA și un reprezentant al subdiviziunii raionale responsabile de agricultură. În funcție de caz, la examinare vor putea participa, cu rol consultativ, și un reprezentant al Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, precum și un specialist în apicultură.

Comisia va examina stupina la fața locului și va întocmi un act de constatare. Evaluarea va include familiile de albine pierite sau afectate parțial, deteriorarea stupilor și a altor bunuri, pierderile de producție și cheltuielile suplimentare suportate de apicultor.

Pentru familiile afectate parțial vor fi aplicate criterii standardizate, care țin cont de populația de albine, cantitatea de puiet, starea mătcii, rezervele de hrană și capacitatea familiei de a se reface. Pierderile de producție vor fi calculate în funcție de media din ultimii trei ani sau din trei ani aleși din ultimii cinci, fiind excluse recoltele cele mai mari și cele mai mici.

Ministerul Agriculturii precizează că evaluarea pagubelor nu garantează acordarea despăgubirilor. Criteriile de eligibilitate, pragurile și ratele de compensare, precum și plafoanele vor fi stabilite prin acte normative separate.

Potrivit datelor MAIA, la începutul anului 2025, în Republica Moldova erau aproximativ 265 de mii de familii de albine.