De asemenea, potrivit noilor reguli, scaunele auto orientate cu spatele la direcția de mers nu vor putea fi instalate pe un loc protejat de un airbag frontal activ, decât dacă acesta este dezactivat. O altă schimbare vizează autocamioanele care vor fi dotate obligatoriu cu oglinzi retrovizoare cu unghi larg și oglinzi de apropiere, pentru a reduce unghiurile moarte și riscul accidentelor cauzate de vizibilitatea limitată.

Proiectul prevede și actualizarea regulilor privind inspecția tehnică periodică, precum și a cerințelor pentru certificatele medicale care permit scutirea de la purtarea centurii de siguranță. Aceste documente vor trebui să indice perioada de valabilitate și să conțină un simbol distinctiv.

Cu unele excepții, noile reguli vor intra în vigoare pe 1 ianuarie 2029. Camioanele deja înmatriculate vor trebui dotate cu oglinzi retrovizoare suplimentare din 1 ianuarie 2031, iar certificatele medicale de scutire de la purtarea centurii, eliberate în statele membre ale UE, vor fi recunoscute odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Anul trecut, poliția a înregistrat aproape 52 de mii de încălcări legate de nepurtarea centurilor de siguranță sau a scaunelor auto pentru copii. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, purtarea centurii reduce aproape la jumătate riscul de deces pentru pasagerii de pe locurile din față, iar scaunele auto omologate reduc cu până la 70% riscul de deces în cazul copiilor.