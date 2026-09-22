Reintegrarea R. Moldova, discutată de ambasadorul României la Chișinău cu deputatul Roman Roșca

Discuțiile au vizat evoluțiile din raioanele de est ale Republicii Moldova, inclusiv aplicarea treptată a acelorași reguli fiscale pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului și operaționalizarea Fondului de convergență.

În cadrul întrevederii a fost abordat și accesul locuitorilor din regiune la servicii medicale, educație și alte servicii publice oferite sau susținute de autoritățile constituționale de la Chișinău.

Ambasada României a subliniat că Bucureștiul sprijină Republica Moldova inclusiv prin proiecte implementate în localitățile din raioanele de est, cu un accent deosebit pe domeniul educației.

Un alt subiect a vizat integrarea economică a regiunii transnistrene în piața europeană. Potrivit Ambasadei, majoritatea exporturilor din regiune ajung deja pe piața Uniunii Europene, iar acest lucru arată că procesul de integrare europeană oferă oportunități și locuitorilor din stânga Nistrului.

„România își reafirmă sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în frontierele sale recunoscute internațional, și pentru soluționarea exclusiv pașnică a conflictului transnistrean”, se arată în mesajul Ambasadei.

Întrevederea a avut loc la începutul mandatului lui Roman Roșca la conducerea Comisiei parlamentare speciale pentru reintegrare. Potrivit misiunii diplomatice, discuțiile au reconfirmat relațiile dintre București și Chișinău și sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.