Reorganizarea consiliilor raionale ar putea aduce disponibilizări. Buzu: Profesioniștii sunt mereu căutați

„Și la nivel central, și la nivel local avem nevoie de personal. Dacă ești o persoană bună, vor fi anumite schimbări, dar acestea vor fi decise de autoritățile publice locale. Dacă ești un profesionist bun, oricum urmează să te regăsești undeva”, a declarat Alexei Buzu în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV.

Potrivit secretarului general al Guvernului, o parte dintre angajații consiliilor raionale ar urma să fie integrați în alte structuri administrative. „Astăzi, în consiliul raional avem direcția educație. O bună parte dintre oamenii din domeniul educației se vor regăsi în noua structură creată de Ministerul Educației prin reforma Restart. Arhitectul-șef, cu siguranță, va rămâne. Persoanele din cultură vor rămâne, pentru că rămâne și infrastructura din domeniul culturii”, a explicat oficialul.

Totodată, Alexei Buzu a precizat că nu poate garanta că reorganizarea nu va duce la concedieri. „Nu vreau să dau asigurări că nimeni nu va fi disponibilizat. Sunt cu gândul la colegii noștri funcționari publici din consiliile raionale, dar atunci când ești un profesionist bun, ești căutat cu lumânarea”, a mai declarat secretarul general al Guvernului.