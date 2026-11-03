Reparația podului Ismail din Chișinău va costa circa 10 milioane de euro

Primarul general, Ion Ceban, a declarat că podul Ismail, construit în 1968, nu a intrat în reparații capitale nici în perioada sovietică, nici după 1991. Potrivit edilului, de-a lungul timpului au fost efectuate doar intervenții sporadice pentru menținerea siguranței construcției, iar în ultimii ani, lucrările de întreținere au fost realizate în mod constant.

Ion Ceban a precizat că proiectul ar urma să fie susținut financiar de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Edilul a subliniat că intervențiile sunt necesare pentru siguranța participanților la trafic și pentru fluidizarea circulației în zonă.

Viceprimarul capitalei, Ilie Ceban, a subliniat că podul este una dintre cele mai importante artere din Chișinău. Acesta este traversat zilnic de peste 100 de mii de autovehicule, deși a fost proiectat inițial pentru un trafic de aproximativ 30-50 de mii de mașini.

Potrivit lui Ilie Ceban, expertiza tehnică a constatat că podul se află într-o stare nesatisfăcătoare și necesită reparații capitale. Printre problemele identificate se numără fisuri ale grinzilor, deteriorarea elementelor de sprijin și a hidroizolației precum și coroziunea armăturii. De asemenea, sunt uzate trotuarele și parapetele, iar carosabilul e într-o stare deplorabilă.

Proiectul de reabilitare prevede înlocuirea grinzilor marginale și a unor componente tehnice, modernizarea sistemului de iluminat public și înlocuirea rețelelor vechi pentru transportul public. Pentru perioada în care podul va fi închis pentru reparații, autoritățile vor amenaja un drum temporar care să mențină legătura între sectoarele orașului. Municipalitatea estimează că lucrările vor începe în primăvara anului 2027.