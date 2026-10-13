Reprezentanții BNM participă la reuniunile Băncii Mondiale și FMI. Noul program de cooperare, pe agendă

În cadrul reuniunilor, reprezentanții BNM au discutat cu oficiali ai FMI despre evoluțiile și perspectivele economice ale Republicii Moldova, politica monetară și măsurile de combatere a inflației. Un alt subiect vizează agenda de reforme a băncii centrale și rolul acesteia în menținerea stabilității financiare.

Noul program cu FMI, un Instrument de Coordonare a Politicilor pentru o perioadă de trei ani, fără componentă financiară, a fost convenit la nivel de experți în mai 2026. Potrivit prim-viceguvernatorului BNM, Petru Rotaru, cooperarea cu Fondul va contribui la consolidarea stabilității macroeconomice. „Noul program va consolida stabilitatea macroeconomică și, prin sprijinul acordat pentru politicile autorităților, va spori încrederea partenerilor externi și va facilita atragerea finanțării din alte surse”, a menționat Petru Rotaru, care conduce delegația BNM.

Agenda delegației include și întrevederi cu reprezentanții Grupului Băncii Mondiale, în cadrul cărora vor fi abordate reformele din sectorul financiar, digitalizarea infrastructurii financiare și extinderea incluziunii financiare.

Delegația BNM participă la reuniunile de la Bangkok în perioada 12-18 octombrie. Evenimentul reunește miniștri de finanțe, guvernatori ai băncilor centrale, reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile pentru discuții privind economia mondială, stabilitatea financiară și dezvoltarea.