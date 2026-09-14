Reprezentanții CORLEAP au discutat la Chișinău despre reziliența comunităților

Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a subliniat că apropierea de cetățeni și comunicarea constantă sunt esențiale pentru creșterea rezilienței comunităților. El a menționat că autoritățile trebuie să-și asume inclusiv deciziile dificile și să le discute cu oamenii. „Oamenii trebuie să simtă că luptăm pentru ei și pentru comunitățile lor”, a declarat Alexei Buzu.

Combaterea manipulării informaționale și a ingerințelor străine a fost unul dintre principalele subiecte ale reuniunii. Patrick Molinoz, membru al CORLEAP și vicepreședinte al regiunii franceze Bourgogne-Franche-Comté, a menționat că autoritățile locale și regionale se află în prima linie a apărării democrației, datorită relației directe cu cetățenii.

Copreședintele CORLEAP și primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a subliniat, la rândul său, importanța cooperării dintre administrația centrală și cea locală pentru parcursul european al Republicii Moldova. Potrivit lui, politicile adoptate trebuie să se reflecte în rezultate concrete pentru cetățeni.

Ambasadoarea UE în Republica Moldova, Iwona Piórko, a remarcat importanța administrațiilor locale în procesul de integrare europeană, în condițiile în care o parte semnificativă a legislației europene urmează să fie transpusă și aplicată la nivel local.

Un panel separat a fost dedicat elaborării politicilor publice la nivel local și regional. Participanții au discutat despre utilizarea datelor în procesul decizional, dezvoltarea competențelor funcționarilor publici și preluarea bunelor practici europene.

În cadrul reuniunii a fost lansat și proiectul-pilot al Academiei Parteneriatului Estic pentru Administrație Publică la nivel local și regional. Inițiativa urmărește consolidarea capacităților administrațiilor locale și schimbul de experiență cu autoritățile din Uniunea Europeană.

CORLEAP este o platformă de cooperare între autoritățile locale și regionale din Uniunea Europeană și țările Parteneriatului Estic, care facilitează schimbul de bune practici și contribuie la consolidarea administrației publice și a rezilienței comunităților.