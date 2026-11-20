Putin, care a vorbit în China după un summit cu președinții chinez și american, a afirmat că SUA îndemnau Rusia „destul de insistent” să accepte participarea Europei la negocierile care, până în prezent, s-au desfășurat în principal între Moscova, Washington și Kiev, fără a se înregistra progrese semnificative.

„Înțelegem că nu are rost să discutăm despre probleme de securitate, inclusiv despre securitatea din Europa, fără ca europenii să fie implicați”, a declarat Putin, citat de DIGI24.ro.

„Nu ne opunem (participării europene), dar trebuie să înțelegem ce va aduce Europa la aceste discuții. Prin canale diplomatice, am propus ca reprezentanții europeni să vină la Moscova, pentru a putea stabili care este poziția lor. După aceea, vom decide în ce format vom continua dialogul cu Ucraina”.

Oficialii ruși, ucraineni și americani au purtat discuții la Abu Dhabi săptămâna trecută, pentru prima dată în ultimele nouă luni. Moscova și Kievul au convenit asupra unui schimb important de prizonieri, dar nu s-au înregistrat prea multe alte progrese concrete.

Implicarea europeană ar marca o nouă etapă în eforturile de a pune capăt conflictului care durează de aproape cinci ani, care a rezistat încercărilor președintelui american Donald Trump de a ajunge la un acord de pace.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a aflat joi la Berlin pentru un summit al Coaliției de Voință. Întâlnirea - găzduită în comun de liderii Germaniei, Franței și Marii Britanii - a avut loc la scurt timp după discuțiile trilaterale fără precedent din China dintre președintele SUA, Donald Trump, președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Chinei, Xi Jinping.