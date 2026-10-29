Republica Moldova a cumpărat primele gaze din Ucraina: Ce volum a fost achiziționat și la ce preț?

Potrivit premierului, negocierile privind cooperarea energetică cu Ucraina sunt intense, iar discuțiile vizează mai multe aspecte, care ar putea permite Republicii Moldova să obțină gaze la prețuri mai avantajoase.

„Vreau să vă spun deja un rezultat practic. Sunt două tipuri de furnizori în Ucraina: furnizori privați și furnizori de stat. Furnizorii privați au obținut dreptul de a vinde gaz pe piața liberă la export. Noi, într-un timp foarte scurt, am conectat Energocom la bursa din Ucraina, ca să putem achiziționa gaz pe loc", a declarat Vasile Tofan jurnaliștilor, în cadrul evenimentului Construim Moldova.

Șeful Executivului a precizat că primele volume cumpărate se ridică la 2 milioane de metri cubi și au fost contractate la un preț sub cel al pieței spot. Diferența ar fi de aproximativ 10 euro pentru un megawatt, potrivit premierului.

„Sunt volume mici, 2 milioane de metri cubi, dar am vrut să testăm mecanismul, că putem achiziționa din Ucraina gaz mai ieftin și putem ieși din contractele pe care deja le avem. Mecanismul a funcționat. Am câștigat bani pentru Energocom", a afirmat premierul.

Fereastră limitată pentru achiziții mai ieftine

Potrivit lui Vasile Tofan, Ucraina dispune de compania de stat Naftogaz, cel mai mare producător de gaze din țară, dar și de mai multe companii private. Acestea din urmă au primit dreptul de a exporta până la 15% din producția proprie, în condițiile în care au acumulat rezerve relativ mari.

Permisiunea de export este valabilă până la 30 noiembrie, iar începând cu 1 decembrie, companiile private nu vor mai putea exporta gaze până în luna martie, a explicat premierul. Din acest motiv, autoritățile încearcă să accelereze negocierile și să contracteze volume suplimentare.

„Pentru noi este important să ne mișcăm acum repede și să securizăm volume de gaz la prețuri mai mici decât cele pe care le avem contractate în baza TTF-ului", a declarat Vasile Tofan.

Ar putea scădea tarifele la gaze?

Premierul susține că autoritățile analizează posibilitatea majorării achizițiilor de pe piața ucraineană. Dacă vor fi identificate volume mai mari de gaze la prețuri avantajoase, economiile ar putea crea premise pentru reducerea tarifelor.

Începând cu 1 octombrie, consumatorii casnici achită 26,14 lei pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, față de 20,30 lei cât a fost tariful până acum. Majorarea este de 5,84 lei pentru fiecare metru cub, adică aproape 29%.

Pentru anul 2026, suma totală alocată compensațiilor la energie este estimată la 550 de milioane de lei.