Republica Moldova a facilitat repatrierea a 15 marinari egipteni din Ucraina

Potrivit MAE, vizele de tranzit au fost eliberate pe 9 octombrie, iar autoritățile au întreprins demersurile necesare pentru facilitarea deplasării marinarilor prin Republica Moldova.

Operațiunea a fost realizată în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și misiunile diplomatice ale Egiptului la București și Kiev.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informațiilor transmise de partea egipteană, toți cei 15 marinari au ajuns în siguranță în Egipt.