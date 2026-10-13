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Republica Moldova a facilitat repatrierea a 15 marinari egipteni din Ucraina

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Republica Moldova a facilitat repatrierea a 15 marinari egipteni din Ucraina

15 marinari egipteni aflați în Ucraina au fost repatriați în Egipt cu sprijinul autorităților Republicii Moldova. Aceștia au tranzitat teritoriul statului după ce au primit vizele necesare, anunță Ministerul Afacerilor Externe.

Potrivit MAE, vizele de tranzit au fost eliberate pe 9 octombrie, iar autoritățile au întreprins demersurile necesare pentru facilitarea deplasării marinarilor prin Republica Moldova.

Operațiunea a fost realizată în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și misiunile diplomatice ale Egiptului la București și Kiev.

Ministerul Afacerilor Externe precizează că, potrivit informațiilor transmise de partea egipteană, toți cei 15 marinari au ajuns în siguranță în Egipt.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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