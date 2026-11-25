Președinția a fost preluată de la Grecia, în cadrul celei de-a 68-a sesiuni plenare a APCEMN, desfășurate în perioada 23–25 noiembrie, la Atena. Deputatul Larisa Novac a fost desemnată să preia conducerea Adunării.

„Privim această Președinție ca pe o oportunitate de a valorifica potențialul diplomației parlamentare în identificarea unor noi oportunități de parteneriat, promovarea inițiativelor comune și găsirea unor soluții la provocările cu care se confruntă regiunea Mării Negre, consolidând astfel rolul APCEMN ca platformă de dialog și cooperare regională”, a declarat Larisa Novac.

Securitatea energetică, dezvoltarea conectivității regionale și modernizarea proceselor economice și administrative se numără printre prioritățile Republicii Moldova pe durata mandatului. Acestea au fost prezentate de președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un mesaj video adresat participanților la sesiunea plenară.

Delegația Republicii Moldova la Atena a fost formată din deputatele Larisa Novac, Veronica Briceag și Olga Ursu. Parlamentarele au participat la dezbateri privind consecințele conflictelor armate asupra societății și economiei, impactul economic al schimbărilor climatice, precum și păstrarea capitalului uman în regiunea Mării Negre.

Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice la Marea Neagră a fost înființată în 1993, la Istanbul. În prezent, organizația reunește delegații parlamentare din 12 state: Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Rusia, Serbia, Turcia și Ucraina.