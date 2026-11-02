Republica Moldova ar putea acoperi un sfert din consumul de gaze din Neptun Deep. Ministrul Dorin Junghietu: „Costurile mai mici se vor reflecta în tarife"

Potrivit oficialului, formula de preț prevede o reducere față de indicatorii bursieri, însă valoarea acesteia nu poate fi făcută publică, pentru a nu expune strategia de achiziții a Energocom.

„Volumele au fost făcute publice anul trecut. Vorbim de aproximativ un sfert din consumul nostru zilnic de gaze. Acesta este contractul care a fost semnat anul trecut între Energocom și OMV Petrom din România. Formula de preț, la fel, este o formulă bazată pe indicatori bursieri, la un minus. Minusul, desigur, nu putem să-l facem public, pentru că nu e atât vorba de confidențialitate, dar expunem strategia de achiziție a Energocom-ului și nu e bine”, a declarat Dorin Junghietu.

Ministrul a precizat că avantajul aprovizionării din Neptun Deep constă și în costurile mai mici de transport, ceea ce ar putea contribui la reducerea tarifelor pentru consumatorii finali.

„Automat, dacă costul gazului, care are cea mai mare pondere în tariful final pentru cetățeni, este mai mic, dacă costul gazului este mai mic, dacă costurile de transport sunt mai mici, desigur aceasta urmează să se reflecte în tariful plătit de cetățeni”, a menționat ministrul.

În același context, Dorin Junghietu a vorbit despre modificarea Legii gazelor, care prevede ajustarea tarifelor trimestrial, în loc de o dată pe an sau atunci când se acumulează devieri negative semnificative. Potrivit acestuia, măsura ar permite reflectarea mai rapidă atât a eventualelor creșteri, cât și a reducerilor de costuri în facturile consumatorilor.

Republica Moldova a semnat, prin compania de stat Energocom, un contract pe o perioadă de trei ani cu OMV Petrom din România, pentru achiziția gazelor naturale care vor fi extrase din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Acordul a fost semnat la 7 mai 2025 și reprezintă primul contract de achiziție pe termen lung al Energocom cu acest furnizor.

Neptun Deep este cel mai mare proiect de exploatare a gazelor naturale din România și primul proiect offshore de mare adâncime. Zăcământul se află în Marea Neagră, la aproximativ 160 km de țărm, în apele teritoriale românești.