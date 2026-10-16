Republica Moldova ar putea beneficia de sprijinul Norvegiei și în 2027 pentru compensarea facturilor la energie

Potrivit lui Grosu, în contextul noilor scumpiri ale resurselor energetice, autoritățile de la Chișinău își propun să continue colaborarea cu Norvegia pentru protejarea consumatorilor vulnerabili.

„Astăzi, prețurile la energie cresc din nou și presiunea asupra familiilor va fi mare. Am discutat despre posibilitatea de a continua acest sprijin și în 2027, astfel încât familiile vulnerabile să își poată încălzi locuințele și să fie protejate de povara costurilor ridicate”, a scris Igor Grosu pe Facebook.

Președintele Parlamentului a menționat că, în ultimii patru ani, Norvegia a oferit Republicii Moldova asistență financiară în valoare de aproximativ 190 de milioane de euro. Fondurile au fost utilizate pentru consolidarea securității energetice, întărirea instituțiilor statului și sporirea rezilienței în contextul crizelor provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au discutat și despre agenda parlamentară, reformele implementate de Republica Moldova și parcursul de integrare europeană.

Totodată, Igor Grosu a salutat decizia autorităților norvegiene de a transforma reprezentanța diplomatică de la Chișinău într-o ambasadă cu drepturi depline, apreciind acest pas drept un semnal al consolidării relațiilor bilaterale.