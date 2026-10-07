Deschide.md

Republica Moldova, câștig de cauză în litigiul cu Rotalin Gaz Trading

DESCHIDE.MD
Republica Moldova, câștig de cauză în litigiul cu Rotalin Gaz Trading

Republica Moldova a obținut câștig de cauză într-un litigiu internațional de arbitraj inițiat de RTI Rotalin Gas Trading AG și Rotalin Gaz Trading SRL, care au solicitat despăgubiri de peste 471 de milioane de lei, plus dobânzi. Tribunalul arbitral al Centrului Internațional pentru Soluționarea Diferendelor Investiționale a respins integral pretențiile companiilor, prin hotărârea emisă pe 2 octombrie, transmite IPN.

Ministerul Energiei precizează că litigiul a vizat reglementarea pieței gazelor naturale și măsurile adoptate de autoritățile moldovenești, inclusiv în perioada crizei energetice. Companiile au susținut că aceste măsuri le-ar fi afectat investițiile și ar fi încălcat obligațiile Republicii Moldova prevăzute de Tratatul Cartei Energiei. Tribunalul a examinat cauza pe fond și nu a constatat încălcări ale acestor obligații.

Instanța arbitrală a respins inclusiv solicitarea privind restituirea amenzii de aproximativ 38,45 milioane de lei aplicate de ANRE companiei Rotalin Gaz Trading SRL. Totodată, reclamanții au fost obligați să suporte integral costurile arbitrajului.

Ministrul energiei, Dorin Junghietu, a calificat decizia drept un rezultat important pentru Republica Moldova, subliniind responsabilitatea autorităților de a proteja consumatorii și de a asigura continuitatea aprovizionării cu energie, inclusiv în perioade de criză.

Hotărârea arbitrală este definitivă, însă poate fi contestată în condițiile restrictive prevăzute de procedura de desființare a hotărârilor arbitrale în fața instanțelor de judecată competente.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md