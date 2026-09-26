Republica Moldova intră în stare de urgență energetică și hidrologică

Potrivit autorităților, piața gazelor este afectată de criza din strâmtoarea Ormuz, avarierea unor rute și infrastructuri de transport și reducerea exporturilor de gaze naturale lichefiate. Riscurile se mențin și pe piața carburanților, în contextul reducerii capacităților de rafinare și producție din Orientul Mijlociu și Rusia și al creșterii prețurilor internaționale.

O altă vulnerabilitate este deficitul de apă din bazinul Nistrului. În ultimele săptămâni, în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk, în Ucraina, au intrat în medie aproximativ 22 de metri cubi de apă pe secundă, față de cel puțin 60 necesari pentru menținerea debitului de deversare. Nivelurile scăzute ale Dunării afectează, la rândul lor, producția de energie în regiune.

În perioada stării de urgență, autoritățile vor putea accelera achizițiile pentru infrastructura critică, simplifica procedurile pentru instalarea generatoarelor și sistemelor de stocare și adapta temporar funcționarea sistemelor de termoficare. În cazul agravării situației hidrologice, vor putea fi prioritizată alimentarea cu apă potabilă, limitate utilizările neesențiale ale apei și mobilizate resurse suplimentare.

Necesitatea instituirii stării de urgență a fost anunțată după ședința Consiliului Național de Securitate, convocată de președinta Maia Sandu. La propunerea Guvernului, Parlamentul a aprobat măsura cu voturile majorității PAS, după mai bine de cinci ore de dezbateri. Opoziția a criticat decizia, punând la îndoială eficiența măsurilor și transparența eventualelor achiziții.