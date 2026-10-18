Republica Moldova intră pregătită în iarnă. Cum pot gospodăriile să reducă facturile la energie

„La sfârșitul lunii august, întreprinderile din sector și-au făcut treaba. Avem volumele de gaze contractate. Avem rutele prin care aceste gaze vor fi aprovizionate, securizate. Stăm bine și la capitolul energie electrică. Există contracte bilaterale. Avem liniile testate cu România, liniile suplimentare de 110 kV și inclusiv stocurile de securitate la capitolul gaze naturale au fost completate”, a declarat Dorin Junghietu.

Totodată, în depozitele subterane din România au fost stocate suplimentar 6,3 milioane de metri cubi de gaze naturale, pentru asigurarea securității energetice a țării.

Ministrul Energiei a precizat că pregătirile statului trebuie completate de măsurile luate de fiecare gospodărie. Potrivit acestuia, reducerea consumului inutil poate contribui la diminuarea facturilor, fără a afecta confortul oamenilor.

„Asta înseamnă că statul face tot ce trebuie pentru a asigura, a securiza aprovizionarea, pentru a pregăti infrastructura, dar este foarte important ca și fiecare cetățean, la nivelul său individual, să ia anumite măsuri pentru a evita consumul irațional sau risipa de energie, prin măsuri simple”, a explicat Dorin Junghietu.

Dorin Junghietu a prezentat și programele prin care cetățenii pot investi în eficiența energetică. Programul EcoVoucher a contribuit la înlocuirea a peste 50.000 de echipamente electrocasnice, precum frigidere și mașini de spălat. De asemenea, prin programul FEERM, asociațiile de proprietari pot beneficia de granturi de până la 70% pentru lucrări de renovare energetică a blocurilor, iar programul Casa Verde sprijină instalarea panourilor fotovoltaice și a altor soluții eficiente energetic în locuințele individuale.

Ministrul a anunțat și pregătirea unui program destinat caselor pasive și celor cu un consum de energie aproape de zero. Potrivit acestuia, granturile prevăzute vor ajunge la 1,2 milioane de lei pentru casele pasive și la 500.000 de lei pentru casele cu un consum de energie aproape de zero.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să își procure din timp lemnele de foc, acolo unde este cazul, și să pregătească locuințele pentru temperaturile scăzute.