Republica Moldova își extinde prezența în Cipru. Un consulat onorific a fost inaugurat la Nicosia

La ceremonia de inaugurare au participat ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, omologul său cipriot, Constantinos Kombos, diplomați, oameni de afaceri și reprezentanți ai diasporei moldovenești.

Consulatul onorific va fi condus de Ioannis Georgoulas, un om de afaceri din Cipru. Potrivit autorităților, acesta va contribui la promovarea intereselor Republicii Moldova și la identificarea unor noi oportunități de colaborare economică.

„Ne bucurăm să extindem prezența Republicii Moldova în Cipru prin inaugurarea Consulatului Onorific. Îi suntem recunoscători domnului Ioannis Georgoulas pentru asumarea acestui rol și avem încrederea că va valorifica legăturile pe care le are pentru a apropia țările noastre. Există oportunități de dezvoltare a schimburilor comerciale și de a atrage mai multe investiții în Republica Moldova”, a spus Mihai Popșoi.

La rândul său, ministrul cipriot de Externe, Constantinos Kombos, a salutat deschiderea reprezentanței și a reconfirmat sprijinul Ciprului pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Inaugurarea Consulatului Onorific al Republicii Moldova în Cipru reprezintă un pas important în consolidarea cooperării bilaterale. Mă bucur că avem oportunitatea de a crea noi direcții de colaborare. Felicitări pentru această realizare! Așteptăm cu interes să lucrăm alături de domnul Georgoulas pentru a promova interesele Republicii Moldova”, a declarat Constantinos Kombos.

După inaugurare, Mihai Popșoi s-a întâlnit cu moldovenii stabiliți în Cipru. În cadrul discuțiilor, oficialul a anunțat că autoritățile celor două state examinează posibilitatea începerii negocierilor pentru mai multe acorduri care ar putea aduce beneficii cetățenilor.

Printre acestea se numără recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere și a calificărilor academice, precum și un acord privind securitatea socială. Deocamdată, negocierile nu au fost lansate oficial.

Ceremonia de inaugurare a fost urmată de o recepție dedicată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.