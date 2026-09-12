Republica Moldova își promovează gastronomia și tradițiile la Paris

La stand sunt prezentate produse și bucate tradiționale, iar duminică, 13 septembrie, ansamblurile „Unirea” și „Dance Pop Stars” vor susține un spectacol de dansuri populare, informează MOLDPRES.

Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Franța, vizitatorii standului pot găsi mai multe specialități din bucătăria națională, printre care sarmale, tocăniță cu mămăligă, plăcinte la cuptor și la tigaie, colaci, babă neagră și „Cușma lui Guguță”. Oferta include, de asemenea, vin, compot de casă și alte produse artizanale.

Produsele sunt prezentate de Bakery Café, Galerie Moldave à Paris, artizani și restaurantul CODRU.

Programul cultural va continua duminică, 13 septembrie, de la ora 18:00, când ansamblurile de copii și adulți „Unirea” și „Dance Pop Stars”, conduse de Andrei Busca, vor evolua pe scena mare cu dansuri populare.

Locul expozițional al Republicii Moldova la ediția din acest an a fost asigurat de Guvernul Republicii Moldova, prin Oficiul Național al Turismului, cu susținerea Ambasadei Republicii Moldova în Franța. Designul standului a fost conceput și realizat de Catherine Costas.

Participarea Republicii Moldova la eveniment are drept scop promovarea gastronomiei, culturii și ospitalității țării în fața publicului internațional.