Într-o postare pe rețelele sociale, diplomatul a atras atenția asupra gravității situației, în condițiile în care survolările au fost însoțite de alerte privind posibile căderi de drone și explozii în mai multe localități, dar și de restricții asupra traficului aerian civil.

„Nu mai vorbim despre incidente izolate, ci despre încălcări repetate și inacceptabile ale suveranității Republicii Moldova, care amenință direct siguranța cetățenilor și securitatea întregii regiuni”, a declarat Cristian-Leon Țurcanu.

Ambasadorul a subliniat că responsabilitatea pentru situația creată revine Federației Ruse, ale cărei atacuri asupra Ucrainei au consecințe și asupra Republicii Moldova.

„Niciun cetățean nu trebuie să trăiască sub amenințarea dronelor rusești. Nimeni nu trebuie să se teamă pentru propria siguranță în casa sa, pe strada sa sau în orașul său. Iar Federația Rusă poartă întreaga responsabilitate pentru această situație”, a transmis diplomatul.

Totodată, reprezentantul Bucureștiului a reafirmat sprijinul României pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv pentru consolidarea rezilienței și protejarea infrastructurii civile.

„Suveranitatea nu este negociabilă. Securitatea cetățenilor nu este opțională. Republica Moldova nu este singură. România îi este și îi va rămâne alături”, a declarat ambasadorul.

Amintim că Armata Națională a anunțat că șapte drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova pe 17 noiembrie, între orele 15:45 și 18:10, în timpul atacurilor masive ale Rusiei asupra Ucrainei.

Potrivit informațiilor preliminare ale sistemului integrat de monitorizare a spațiului aerian, cinci aparate de zbor au avut impact la sol în apropierea localităților Cheltuitori, Pohorniceni, Pogrebeni, Cuhureștii de Jos și Băxani. Un posibil al șaselea impact a fost semnalat în raionul Ocnița, iar o altă dronă a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea orașului Leova, în direcția frontierei de stat.

Totodată, fragmente ale unui aparat de zbor neidentificat au fost depistate în apropierea frontierei Republicii Moldova cu Ucraina, în zona localității Naslavcea, raionul Ocnița.