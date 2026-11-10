Republica Moldova obține acces pe piața Chinei pentru exportul mierii

Potrivit ANSA, documentul a fost semnat în urma negocierilor și a cooperării tehnice dintre autoritățile celor două state și stabilește cadrul necesar pentru realizarea exporturilor de miere moldovenească.

Autoritățile precizează că deschiderea pieței chineze oferă noi perspective comerciale pentru apicultorii și procesatorii autohtoni, contribuind la diversificarea piețelor de desfacere și la valorificarea potențialului sectorului apicol din Republica Moldova.

În perioada următoare, ANSA va sprijini operatorii economici în îndeplinirea cerințelor de export, în cooperare cu autoritățile chineze și instituțiile naționale responsabile de promovarea comerțului exterior.