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Republica Moldova obține acces pe piața Chinei pentru exportul mierii

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Republica Moldova obține acces pe piața Chinei pentru exportul mierii

Republica Moldova a obținut dreptul de a exporta miere de albine pe piața Chinei. Cerințele pentru livrarea produsului au fost stabilite printr-un protocol semnat de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și Administrația Generală a Vămilor din China, transmite IPN.

Potrivit ANSA, documentul a fost semnat în urma negocierilor și a cooperării tehnice dintre autoritățile celor două state și stabilește cadrul necesar pentru realizarea exporturilor de miere moldovenească.

Autoritățile precizează că deschiderea pieței chineze oferă noi perspective comerciale pentru apicultorii și procesatorii autohtoni, contribuind la diversificarea piețelor de desfacere și la valorificarea potențialului sectorului apicol din Republica Moldova.

În perioada următoare, ANSA va sprijini operatorii economici în îndeplinirea cerințelor de export, în cooperare cu autoritățile chineze și instituțiile naționale responsabile de promovarea comerțului exterior.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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