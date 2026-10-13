Republica Moldova și Consiliul Europei vor identifica noi priorități de cooperare

Potrivit MAE, oficialii au evaluat rezultatele proiectelor finalizate, progresele celor în desfășurare și posibilitățile de lansare a unor noi inițiative, în funcție de prioritățile actuale ale Republicii Moldova.

Corina Călugăru a apreciat sprijinul Consiliului Europei pentru reformele democratice și consolidarea statului de drept, subliniind necesitatea cooperării internaționale în combaterea dezinformării și a ingerințelor străine. Totodată, a menționat trecerea la dialogul de post-monitorizare cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei drept o prioritate în contextul integrării europene.

La rândul său, Claus Neukirch a reafirmat disponibilitatea Consiliului Europei de a sprijini reformele și de a identifica noi direcții de cooperare împreună cu autoritățile naționale.

Potrivit MAE, discuțiile au avut loc în contextul pregătirii reuniunii Comitetului director pentru implementarea Planului de acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova, programată pentru 15 octombrie.