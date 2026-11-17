Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, șeful diplomației moldovenești va avea o întrevedere cu vicepreședintele Consiliului de Miniștri și ministrul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Italiei, Antonio Tajani. Cei doi oficiali vor semna un memorandum de înțelegere între ministerele de externe ale celor două state, menit să consolideze cooperarea în domeniul securității cibernetice și al contracarării amenințărilor hibride.

Agenda vizitei include și o serie de întrevederi în Parlamentul italian. În Senat, Mihai Popșoi va discuta cu membrii Comisiei pentru politici ale Uniunii Europene, condusă de Giulio Maria Terzi di Sant’Agata.

La Camera Deputaților, ministrul moldovean se va întâlni cu președintele Comisiei pentru afaceri externe și comunitare, Giulio Tremonti, cu președintele Comisiei pentru politici ale UE, Alessandro Giglio Vigna, precum și cu membrii Grupului interparlamentar de prietenie Italia–Republica Moldova.

Discuțiile se vor concentra pe dezvoltarea relațiilor bilaterale, extinderea cooperării în domenii de interes comun, sprijinul Italiei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și evoluțiile situației de securitate din regiune.

În cadrul vizitei, Mihai Popșoi va avea și o întâlnire cu reprezentanții comunității moldovenești din Italia, precum și un dialog cu studenții Universității Roma Tre.

Totodată, șeful diplomației de la Chișinău va acorda interviuri agenției italiene de presă Adnkronos și cotidianului Corriere della Sera.