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Republica Moldova și SUA își consolidează cooperarea în gestionarea situațiilor de criză

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Republica Moldova și SUA își consolidează cooperarea în gestionarea situațiilor de criză

Generalul de brigadă Charles Wes Morrison, Adjutant general adjunct al Gărzii Naționale din Carolina de Nord, s-a întâlnit cu directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu. Discuțiile s-au axat pe pregătirea și răspunsul la situații de criză, anunță Ambasada SUA la Chișinău.

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au făcut schimb de experiență privind gestionarea situațiilor de criză, utilizarea comunicațiilor securizate și coordonarea dintre sectorul public și cel privat în cazul unor situații de urgență.

Potrivit Ambasadei SUA, întrevederea face parte din eforturile Washingtonului de a contribui la securitatea regională și de a consolida cooperarea instituțională dintre Statele Unite și Republica Moldova.

Colaborarea se desfășoară inclusiv în cadrul Programului de Parteneriat Statal dintre Carolina de Nord și Republica Moldova. Ambasada SUA precizează că parteneriatul urmărește aprofundarea relațiilor profesionale dintre instituțiile celor două state și consolidarea capacității Republicii Moldova de a se pregăti și de a răspunde la eventuale crize.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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