Republica Moldova și SUA își consolidează cooperarea în gestionarea situațiilor de criză

În cadrul întrevederii, cei doi oficiali au făcut schimb de experiență privind gestionarea situațiilor de criză, utilizarea comunicațiilor securizate și coordonarea dintre sectorul public și cel privat în cazul unor situații de urgență.

Potrivit Ambasadei SUA, întrevederea face parte din eforturile Washingtonului de a contribui la securitatea regională și de a consolida cooperarea instituțională dintre Statele Unite și Republica Moldova.

Colaborarea se desfășoară inclusiv în cadrul Programului de Parteneriat Statal dintre Carolina de Nord și Republica Moldova. Ambasada SUA precizează că parteneriatul urmărește aprofundarea relațiilor profesionale dintre instituțiile celor două state și consolidarea capacității Republicii Moldova de a se pregăti și de a răspunde la eventuale crize.