Deschide.md

Republica Moldova și Ucraina discută introducerea controlului comun la două puncte de trecere a frontierei

Deschide.MD
Actualizat la:
Republica Moldova și Ucraina discută introducerea controlului comun la două puncte de trecere a frontierei

Republica Moldova și Ucraina poartă discuții pentru introducerea controlului comun pe teritoriul Republicii Moldova, la punctele de trecere a frontierei Criva–Mamalîga și Mirnoe–Tabaki. Potrivit Poliției de Frontieră, autoritățile de la Chișinău au transmis părții ucrainene proiectele protocoalelor necesare implementării acestui mecanism.

Documentele se află în prezent în proces de examinare de către autoritățile de frontieră ale Ucrainei, iar discuțiile tehnice dintre cele două state continuă.

Poliția de Frontieră precizează că protocoalele vor putea fi semnate doar după încheierea negocierilor și definitivarea tuturor procedurilor necesare de către ambele părți.

Introducerea controlului comun urmărește fluidizarea traficului transfrontalier, consolidarea securității cetățenilor și asigurarea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru traversarea frontierei moldo-ucrainene.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un termen pentru finalizarea negocierilor și punerea în aplicare a noului mecanism.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md