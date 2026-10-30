Republica Moldova și Ucraina discută introducerea controlului comun la două puncte de trecere a frontierei

Documentele se află în prezent în proces de examinare de către autoritățile de frontieră ale Ucrainei, iar discuțiile tehnice dintre cele două state continuă.

Poliția de Frontieră precizează că protocoalele vor putea fi semnate doar după încheierea negocierilor și definitivarea tuturor procedurilor necesare de către ambele părți.

Introducerea controlului comun urmărește fluidizarea traficului transfrontalier, consolidarea securității cetățenilor și asigurarea unor condiții mai sigure și mai eficiente pentru traversarea frontierei moldo-ucrainene.

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un termen pentru finalizarea negocierilor și punerea în aplicare a noului mecanism.