Republica Moldova trece în această noapte la „ora de iarnă”

Potrivit specialiștilor, schimbarea orei poate perturba ceasul biologic, provocând insomnie, oboseală și dificultăți de concentrare. În unele cazuri, aceasta poate agrava afecțiunile cronice, inclusiv cele cardiovasculare, digestive și mintale, transmite IPN.

Pentru o adaptare mai ușoară, medicii recomandă respectarea unui program regulat de somn, hidratarea, alimentația echilibrată, activitatea fizică și expunerea la lumina naturală. De regulă, organismul se adaptează în două-trei zile, însă procesul poate dura până la zece zile.

Revenirea la ora de vară va avea loc în ultima duminică a lunii martie, când ceasurile vor fi date înainte, de la 03:00 la 04:00.

Schimbarea sezonieră a orei este aplicată de mai mulți ani în Republica Moldova, în concordanță cu practica statelor Uniunii Europene.