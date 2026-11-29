Potrivit Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, asistența este oferită în cadrul proiectului „Natura 2000 Moldova: Promovarea abordării europene în conservarea naturii”. Acesta va contribui la dezvoltarea capacităților necesare pentru identificarea și protejarea speciilor și habitatelor naturale de valoare.

Natura 2000 este o rețea de arii naturale protejate care cuprinde toate statele membre ale Uniunii Europene și urmărește conservarea celor mai valoroase și vulnerabile specii și habitate de pe continent.

Constituirea rețelei în Republica Moldova reprezintă una dintre cerințele procesului de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, aceasta va crea premise pentru protejarea patrimoniului natural, menținerea ecosistemelor sănătoase și reziliente și dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și va sprijini Ministerul Mediului în pregătirea cadrului științific și tehnic necesar pentru constituirea rețelei Natura 2000 în țara noastră.